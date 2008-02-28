У белорусского ДОСААФа - День рождения

Уже 81 год главные задачи организации - патриотическое воспитание молодых людей, а также развитие технических, авиационных, военно-прикладных видов спорта и технического творчества. Учебно-материальная база автошкол ДОСААФ позволяет ежегодно готовить до 10 тысяч водителей категорий "В" и "С" из числа призывников и полностью обеспечивать потребности силовых структур. Беларусь - третья страна в СНГ, которая самостоятельно осуществляет подготовку летнего состава для авиационных частей ВВС и войск ПВО в аэроклубах ДОСААФ.