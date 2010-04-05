У белорусских военных новый паек

Увеличились размеры порций, в ассортименте появились новые продукты. Но самое любопытное у солдат появилось право выбора блюд.

Война войной, а обед по расписанию. Ибо голодный солдат – никудышный защитник Родины. Вот уже пятый день белорусские военнослужащие кушают больше витаминов и углеводов. Система «шведского стола» действует в этой части уже два года. Помимо традиционного первого и второго блюд, для солдат немаловажно теперь и то, что они в любых количествах могут пить свежий сок.

Больше стало сметаны, соков, чая и горчицы. Ежедневно солдатам выдается одно куриное яйцо и одна витаминка. По новой инструкции, завтрак состоит из мясного или рыбного блюда с гарниром из крупы или овощей, хлеба, масла, сахара и горячего напитка. На обед военнослужащий получает основную часть суточного пайка – холодная закуска, первое и второе горячие блюда, сладкое. На ужин: мясное или рыбное блюдо с гарниром, хлеб, масло, сахар и горячее питье. Промежутки между приемами пищи не должны быть больше семи часов.

В свое время белорусский общевойсковой паек даже специалисты НАТО признали достаточно вкусным и калорийным. Что, в прочем, не заставило специалистов Минобороны остановится на достигнутом. Хорошая еда не только долго помнится, но и на столько же придает столь необходимые каждому солдату силы. Поэтому здоровое питание столь же важно для защиты Родины, как щит и меч.

Артем Кицененко, Руслан Гринкевич, телекомпания СТВ.