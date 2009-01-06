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У белорусских спасателей – жаркая пора

06 января 2009 17:42
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Сотни любителей зимней рыбалки оккупируют водоемы. Однако они пренебрегают правилами безопасности, поэтому у сотрудников ОСВОДа тоже богатый улов. Только в декабре, жертвами зимней рыбалки стали 10 человек. Все случаи произошли на так называемых диких водоемах. Чтобы свести к минимуму трагическую статистику, водолазы спасательных станций работают в усиленном режиме. Кроме патрулирования водоемов, ежедневно проводятся тренировочные спуски под лед. Каждый тренировочный спуск еще на поверхности отрабатывается буквально по минутам. Важную роль играет и команда на берегу. Водолаза, в случае чрезвычайной ситуации, поднимут из воды за считанные секунды. Спасательный канат всегда в руках у напарника.
# общество

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