У белорусских спасателей – жаркая пора

Сотни любителей зимней рыбалки оккупируют водоемы. Однако они пренебрегают правилами безопасности, поэтому у сотрудников ОСВОДа тоже богатый улов. Только в декабре, жертвами зимней рыбалки стали 10 человек. Все случаи произошли на так называемых диких водоемах. Чтобы свести к минимуму трагическую статистику, водолазы спасательных станций работают в усиленном режиме. Кроме патрулирования водоемов, ежедневно проводятся тренировочные спуски под лед. Каждый тренировочный спуск еще на поверхности отрабатывается буквально по минутам. Важную роль играет и команда на берегу. Водолаза, в случае чрезвычайной ситуации, поднимут из воды за считанные секунды. Спасательный канат всегда в руках у напарника.