У белорусских школьников - весенние каникулы

Самые разнообразные мероприятия предлагают детям внешкольные учреждения. Так, в столичном Дворце детей и молодежи основное внимание решили уделить спорту. Здесь пройдут соревнования по настольному теннису, мини-футболу и шахматам. Позаботились и о творческих личностях, они смогут посетить выставку декоративно-прикладного искусства "Арт-город" и конкурс моды. Насыщенными будут каникулы и для тех, кто занимается в кружках. Школьники побывают на различных выставках и экскурсиях.