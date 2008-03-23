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У белорусских школьников - весенние каникулы

23 марта 2008 14:51
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Самые разнообразные мероприятия предлагают детям внешкольные учреждения. Так, в столичном Дворце детей и молодежи основное внимание решили уделить спорту. Здесь пройдут соревнования по настольному теннису, мини-футболу и шахматам. Позаботились и о творческих личностях, они смогут посетить выставку декоративно-прикладного искусства "Арт-город" и конкурс моды. Насыщенными будут каникулы и для тех, кто занимается в кружках. Школьники побывают на различных выставках и экскурсиях.
# общество

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