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У белорусских пограничников будут французские вертолеты

23 июня 2009 07:43
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Торжественная церемония встречи нового вертолета AS-355NP Ecureuil от французской компании Eurocopter, предназначенного для охраны границ, состоится 24 июня в аэропорте «Минск-1».

Вертолет для Госпогранкомитета будет поставлен из Франции. Он будет дислоцироваться в отдельной авиационной эскадрилье в Поставах. Кроме того, планируется приобрести еще три подобных вертолета. Контракт на поставку геликоптеров Госпогранкомитет Беларуси и компания Eurocopter подписали в Минске 25 июня 2008 года.

В настоящее время на вооружении эскадрильи находятся в основном Ми-8. Однако, несмотря на то, что во всем мире эти вертолеты считаются надежной техникой, им на смену приходят более современные и экономичные машины, сообщает БЕЛТА.

# общество

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