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У белорусских медведей "бессоница"

26 декабря 2007 18:12
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Несмотря на то, что зима уже в разгаре в спячку они залегать, похоже, и не собираются. Виной всему потепление климата, по крайней мере, так утверждают ученые. Специалисты связывают такое поведение животных с тем, что в условиях зоосада они имеют постоянное пропитание и им нет потребности впадать в зимнюю спячку.

Так же замечено, что в этом году бурые медведи не легли в спячку и в условиях дикой природы - здесь причиной стала необычно теплая и бесснежная погода декабря. Такое поведение диких животных зоологи считают объяснимым, но не правильным. Оно вредит здоровью медведей. Зимой, в условиях лесов им трудно найти пропитание, что делает животных агрессивными и опасными.
# общество

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