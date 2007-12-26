У белорусских медведей "бессоница"

Несмотря на то, что зима уже в разгаре в спячку они залегать, похоже, и не собираются. Виной всему потепление климата, по крайней мере, так утверждают ученые. Специалисты связывают такое поведение животных с тем, что в условиях зоосада они имеют постоянное пропитание и им нет потребности впадать в зимнюю спячку.



Так же замечено, что в этом году бурые медведи не легли в спячку и в условиях дикой природы - здесь причиной стала необычно теплая и бесснежная погода декабря. Такое поведение диких животных зоологи считают объяснимым, но не правильным. Оно вредит здоровью медведей. Зимой, в условиях лесов им трудно найти пропитание, что делает животных агрессивными и опасными.

