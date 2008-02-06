У белорусских католиков - начало Великого поста

Этот день еще называют Пепельной средой, и головы верующих посыпаются пеплом от сожженных вербных веток. Пепел является символом покаяния и бренности человеческого бытия.



Великий пост длится 40 дней. В это время верующие больше времени уделяют молитве и чтению Священного Писания. Принято воздерживаться от веселья, вредных привычек и прочих мирских удовольствий. Строгий пост заключается в воздержании от мяса и в ограничении количества употребляемой пищи: один раз в день верующий может есть досыта, а два - по чуть-чуть.



В этом году пасху католики встретят 23 марта.