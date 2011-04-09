У белорусских хоккеистов появился официальный поставщик бесплатной экипировки

Федерация хоккея Беларуси и компания «СпортЛюкс» подписали договор о сотрудничестве на три года. К этому сотрудничеству шли почти год. Теперь в арсенале хоккеистов – лучшие клюшки и перчатки.

Все команды будут защищать честь Беларуси на ледовых аренах в высококачественной спортивной форме. Компания «Reebok ССM» в рекламе не нуждается. Теперь в распоряжении профессионалов – самые последние разработки.

Хоккей – весьма травматичный вид спорта. О безопасности позаботилась компания.

Норберт Масальский, генеральный директор компании «СпортЛюкс»:

В Америке была создана команда ученых, которая выступала за безопасность хоккеистов. Поэтому мы выбираем наш бренд. И мы отвечаем за безопасность всех, кто выбирает наши марки.

Договор выгоден, без сомнения, обеим сторонам. Национальная сборная будет тренироваться и выступать в лучшей экипировке, причем, бесплатно, а компания в очередной раз заявит о себе.

Скрестить клюшки в профессиональной форме смогут не только профессионалы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Евгений Ворсин, председатель Федерации хоккея Республики Беларусь:

Эта презентабельная программа дает нам возможность бесплатного получения спортивной формы для детей, которые только начинают заниматься хоккеем, поскольку это наша одна из самых больших проблем. Трудно купить детям спортивную форму. Чаще это делают родители. А мы поставили для себя задачу, чтобы с помощью спонсоров обеспечить всех наших хоккеистов высококачественной формой и инвентарем.

Наличие постоянного поставщика положительно скажется и на подготовке национальной сборной к чемпионату мира 2014 года. Это мнение с тренерами разделяют дилеры.

Эдвин Силавникс, генеральный менеджер компании «СпортЛюкс»:

Ожидаем, что это даст какой-то импульс развитию хоккея в Беларуси.

100 тысяч долларов будет вложено в экипировку белорусских хоккеистов. В форме высшего качества нашей сборной станет легче выступить на высшем уровне.