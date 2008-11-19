У белорусские ракетчиков и артиллеристов - профессиональный праздник

19 ноября 1942 года началось историческое контрнаступление Красной Армии под Сталинградом и первой в сражение вступила артиллерия.

За проявленное мужество в годы Великой Отечественной около двух тысяч артиллеристов были удостоены звания Героя Советского Союза. И сегодня ракетчики - одни из главных гарантов обороноспособности республики. Чем живет и как поддерживает постоянную боеготовность артиллерия, в репортаже нашего корреспондента.

Вместо казармы - брезентовая палатка, а вместо строевой подготовки – боевые стрельбы. Именно в таких условиях живут артиллеристы во время полевых сборов.

Сегодня в арсенале белорусских артиллеристов не только пушки и самоходные гаубицы, но и системы залпового огня «БелГрад», кстати, отечественного производства. Основное отличие этой установки от иностранных аналогов – отсутствие обслуживающей техники. Подвозить снаряды не нужно, они хранятся в специальном отсеке.

Артиллерия, это тот вид войск, который не научишь за партой, на пальцах не покажешь. Это нужно действительно выехать на полигоны, проводить стрельбы боевыми снарядами. И готовить личный состав тому, что необходимо на войне.

Сегодня все боевые стрельбы достигли целей. Это лучший подарок к своему профессиональному празднику, признаются артиллеристы. Удачные полевые сборы, это ещё и пример для молодого пополнения. Уже через несколько месяцев новобранцы примут боевую технику.

