У Беларусі згадваюць ахвяр чарнобыльскай катастрофы

26 красавіка 1986 года ўзарваўся чацвёрты энергаблок ЧАЭС. Сваю порцыю радыяцыйных ападкаў атрымала і Міншчына.Чарнобыльскі попел накрыў дзесяць раёнаў вобласці. У зоне радыяцыйнага забруджання – больш за паўтары сотні населеных пунктаў. Чыстыя раёны Міншчыны прынялі перасяленцаў. Усяго 12 тысяч чалавек – з Гомельскай і Магілеўскай абласцей. Для іх пабудавалі адмысловыя паселкі. Забяспечылі жыллем, працай. Толькі памяць пра Бацькаўшчыну – не адпускае. зноў і зноў нагадвае пра сябе.