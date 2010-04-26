Прямой эфир

У Беларусі згадваюць ахвяр чарнобыльскай катастрофы

26 апреля 2010 20:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
26 красавіка 1986 года ўзарваўся чацвёрты энергаблок ЧАЭС. Сваю порцыю радыяцыйных ападкаў атрымала і Міншчына.Чарнобыльскі попел накрыў дзесяць раёнаў вобласці. У зоне радыяцыйнага забруджання – больш за паўтары сотні населеных пунктаў. Чыстыя раёны Міншчыны прынялі перасяленцаў. Усяго 12 тысяч чалавек – з Гомельскай і Магілеўскай абласцей. Для іх пабудавалі адмысловыя паселкі. Забяспечылі жыллем, працай. Толькі памяць пра Бацькаўшчыну – не адпускае. зноў і зноў нагадвае пра сябе.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
26 апреля 2010 20:45

Дэпутаты 25 склікання рыхтуюцца перадаць паўнамоцтвы сваім паслядоўнікам

26 апреля 2010 14:38

Александр Лукашенко совершает рабочую поездку по Чериковскому району Могилевской области

26 апреля 2010 13:46

Борис Батура, председатель Совета Республики Национального собрания: Беларуси и Туркменистану нужно усилить межрегиональное сотрудничество