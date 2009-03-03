У Беларуси появится собственный космический спутник

Запуск его намечен на декабрь этого года. Белорусская система зондирования Земли позволит нашей стране отказаться от услуг других государств по обработке и передаче космической информации.На базе Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук, сейчас создается центр управления полетом для нового белорусского космического аппарата. Подготовлено помещение для новой структуры. В ближайшие месяцы туда поступит необходимое для работы центра оборудование. Кроме того, в январе Национальная академия наук подписала соглашение с "Роскосмосом" о создании группировки спутников, которая будет работать в интересах Союзного государства. Развертывание орбитальной группировки позволит расширить диапазон предоставления потребителям Беларуси и России услуг космического профиля.