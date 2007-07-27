У Беларуси и России общая историческая память

Завершается пресс-тур российских журналистов в Беларусь. На этот раз он был посвящен общему героическому прошлому народов двух стран.

В составе делегации - представители около 20 федеральных и региональных российских СМИ. Представители масс-медиа уже побывали в Брестской области, поучаствовали в заседаниях круглых столов в Минске, посетили мемориальный комплекс "Хатынь", спортивно-патриотический лагерь "Вектор" и 52-ой отдельный специализированный поисковый батальон Минобороны Беларуси.



И сегодня же в Минске российские журналисты приняли участие в заседании "круглого стола" на тему "Общее героическое прошлое народов Беларуси и России" с участием руководства Администрации Президента Беларуси. Представители масс-медиа отметили, что в нашей республике уважительно относятся к общей истории, и это может стать образцом для других стран.

Общение не ограничивалось темой тура, журналисты задавали вопросы, которые касались разных сфер сотрудничества Беларуси и России. Четыре дня пребывания представителей около 20 федеральных и региональных российских СМИ были очень насыщенными и разнообразными. После чего появилась возможность откровенно сравнить уровень отношения к историческим памятникам в Беларуси и других странах.

