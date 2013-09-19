У бабушек со двора украли скамейку местные пьяницы. Теперь старушкам негде присесть

Новости Минска. Считается, что спор носит интеллектуальный характер, если предметом спора нельзя ударить по голове. Предмет спора, о котором пойдет речь ниже, по голове не ударишь, но вот головную боль он обеспечивает приличную.

Бегут года, меняются поколения, но бабушки на скамейке остаются неизменным атрибутом любой «хрущевки» или многоэтажки. А вот во дворе одного из домов по улице Сурганова, что в Минске, эта святая традиция находится под угрозой исчезновения…

Лилия Сушинская:

Была скамейка. Не знаю, кто добивался. Сразу её поставили здесь, а потом вот там вот поставили. А потом забрали её, увезли. И всё. Нам, получается, пожилым людям, абсолютно: 2 шага ступить — и негде сесть.

О задушевных посиделках на скамеечке жительницы дома уже даже не мечтают. Им хотя бы получить местечко, где можно будет просто передохнуть, возвращаясь из магазина. Ноги уже не те…

Нина Варакс:

Вот пришёл с сумками. Пока ты найдёшь ключ, пока ты там откроешь эту дверь... Это невыносимо. Всё же, мы пожилые люди, хоть какое-то внимание. Уже действительно. Нет скамеек, нет... Ой, Господи Боже! Мы иногда, которые могут добраться, вот там вместо скамейки камень лежит, так и то бомжи займут.

Непримиримую борьбу с пьяницами и тунеядцами местные бабушки ведут уже давно. И, похоже, они ее проиграли... Поговаривают, что именно любители заглянуть в стакан и умыкнули ту самую скамейку. А ведь этот незамысловатый предмет, по сути дела, является главным помощником правоохранителей. Сколько квартирных краж не состоялось благодаря бдительным бабулям у подъездов! И вот, теперь подъезд дома №36 остался практически без охраны... Где же скамейка?

Оказалось, что ее всего лишь перетащили в соседний двор, где она сменила свое назначение... В общем, к удовольствию бабушек, скамейка найдена и, надо полагать, в ближайшее время силами сотрудников местного ЖЭС вернется на место прописки, к подъезду...

Если бы скамейка не нашлась, то пришлось бы писать заявление в милицию... Потому что, как говорится, вор должен сидеть в тюрьме, а бабушки - у подъезда! Но, к сожалению, не всем нравятся бдительные стражи... Отдельных жильцов посиделки возле дома раздражают...

Виктор Данилович, директор ЖЭС №65:

Многие люди, которые живут на 1 этаже, тоже жалуются на то, что скамейка им мешает, потому что вечером собираются люди. На них сидят, шумят, мешают им отдыхать. Поэтому здесь тоже проблема есть большая.

Нередко случается, что жильцы сами просят коммунальщиков убрать злополучную скамейку. Мол, головной боли от неё больше, чем пользы. Однако для этого необходимо согласие всех жителей подъезда. Если хотя бы один собственник против, скамейка останется там, где ей быть положено быть в соответствии с проектом. Но вернёмся к нашим бабушкам…Директор местного ЖЭС готов пойти навстречу. Он и сам устал от постоянного кочевания скамейки по двору. Поэтому, судя по всему, в ближайшее время скамейку закрепят фундаментально.

Виктор Данилович, директор ЖЭС № 65:

Я могу вами пообещать, что я с ними в ближайшее время встречусь, конечно, на этой неделе я не успею, но на следующей неделе в понедельник я этим вопросом обязательно займусь. Мы выйдем с бабушками, обсудим и решим этот вопрос. Я не против.

Хочется верить, что эти слова не останутся просто обещаниями. Мы лично от себя просим помочь пожилым женщинам в решении их вопроса. Ведь молодость – это болезнь, которая быстро проходит. И всё то, чем мы грешим в молодые годы, придётся искупать в старости.

В завершение сюжета небольшая народная мудрость. Нашу зиму особенно тяжело переживают бабушки. Ведь никакой телевизор не заменит родную лавочку у подъезда, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.