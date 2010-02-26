У австрийского фермера нашли ДНК Гитлера

Бельгийский журналист Жан-Поль Мюлдер обнаружил в области Вальдфиртель в Нижней Австрии одного из последних живущих родственников Адольфа Гитлера, сообщает Bild. Им оказался 46-летний фермер, который, как отмечается, ничего не знал о своем происхождении.

В начале своего исследования Мюлдер отправился в США, где ему удалось найти 61-летнего внучатого племянника Гитлера. Журналист смог сохранить салфетку, которой родственник Гитлера вытирал рот. С нее взяли образцы ДНК.

После этого Жан-Поль Мюлдер приступил к поискам в Австрии, прежде всего, в области Вальдфиртель, где родились бабушка Гитлера Анна Шикльгрубер, его отец Алоис и мать Клара. После Второй мировой фамилия Гитлер полностью исчезла из этих мест, так как ее носители поспешили сменить имя. Тогда Мюлдер начал поиск среди лиц со схожими фамилиями и таким образом вышел на 46-летнего фермера, убедив его пройти генетический тест. Анализ показал полное сходство ДНК, пишет Lenta.ru.

Для австрийца, который избирался в местное самоуправление как кандидат от консервативной Народной партии, результат оказался шоком. «Для меня Гитлер всегда был величайшим преступником», — заверил он.

Как отмечает издание Blick, среди живущих сейчас родственников Гитлера есть еще один внучатый племянник в возрасте 70 лет, который, по собственным словам, страдает от факта такого родства. Мужчина, который наблюдается у психиатра, признался, что каждый день думает об этом. «Гитлер сломал всю мою жизнь», — заявил он.