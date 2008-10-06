У архивистов Беларуси — профессиональный праздник

В архивах страны постоянно хранятся более 12 миллионов дел. Отечественные специалисты активно сотрудничают с коллегами из России, Украины, Литвы, Латвии, Польши и других стран. В частности, ищут архивные документы по истории Беларуси, создают совместные сборники и справочники, обмениваются информацией и документами. Так, в сентябре заключен договор с Украиной о создании совместного сборника, посвященного партизанскому движению на Полесье. С российскими коллегами белорусские архивисты в ближайшее время намерены создать сборник документов о Первой мировой войне.