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У абитуриентов осталось 3 дня, чтобы еще успеть подать документы в белорусские вузы

20 июля 2008 13:52
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Исходя из опыта прошлых лет, именно эти дни приемной кампании традиционно – самые напряженные для сотрудников вузов второго потока.

В связи с этим в Министерстве образования Беларуси рекомендуют не создавать ажиотаж в приемных комиссиях и приносить документы не в последний день. Определить средний конкурс и соответственно – проходной балл с уверенностью можно будет только к 23-му июля.

Напомним, прием документов от абитуриентов в вузы второго потока начался 12-го июля. На сегодняшний день в большинстве приемных комиссий находится только несколько десятков заявлений. В нынешнем году вновь сокращен набор на педагогические, экономические и юридические специальности. Всего же 53 белорусских вуза планируют принять более 90 тысяч человек.

# общество

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