У абитуриентов наступает "горячая" пора

В Беларуси стартует вступительная кампания. 2 мая начинается регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования. Подать документы можно до 1 июня. Пункты регистрации будут работать ежедневно, кроме воскресений. Абитуриенту необходимо явиться лично, имея при себе паспорт, удостоверение беженца или вид на жительство. Кардинальных изменений в организации и проведении тестирования в этом году не будет. И пройдет оно с 12 по 28 июня по одиннадцати общеобразовательным предметам.