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У абитуриентов наступает "горячая" пора

02 мая 2007 08:32
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В Беларуси стартует вступительная кампания. 2 мая начинается регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования. Подать документы можно до 1 июня. Пункты регистрации будут работать ежедневно, кроме воскресений. Абитуриенту необходимо явиться лично, имея при себе паспорт, удостоверение беженца или вид на жительство. Кардинальных изменений в организации и проведении тестирования в этом году не будет. И пройдет оно с 12 по 28 июня по одиннадцати общеобразовательным предметам.
# общество

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