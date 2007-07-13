У абитуриентов было время "подтянуть" средний балл аттестата

В Беларуси начался прием документов в вузы второго потока. Последний день подачи документов - 29 июля.

Сами же вступительные экзамены пройдут с 31 июля по 4 августа. По предварительным прогнозам, в текущем году средний балл на некоторые специальности будет выше, так как об особенностях нынешней вступительной кампании абитуриентам стало известно задолго до ее начала. И в частности, о том, что при зачислении будет учитываться средний балл аттестата.

В прошлом году эта информация появилась лишь в феврале. У нынешних абитуриентов было время "подтянуть" некоторые предметы. В Педуниверситете имени М.Танка в первый день было подано уже 300 заявлений.