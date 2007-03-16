Тысячи столичных деревьев в очереди на модельную стрижку

Специалисты станции защиты растений приступили к обрезке деревьев. У минских озеленителей - горячая пора.

Март-апрель, говорят специалисты, - самое благоприятное время для обрезки деревьев, растущих вдоль минских магистралей. Во-первых - они не должны мешать движению городского транспорта и безопасной работе высоковольтных линий электропередач. Во-вторых - немаловажен и дизайн: кроны деревьев можно сформировать круглые, шаровидные, овальные. Это украсит город.

У специалистов станции защиты растений времени для парикмахерских изысков маловато. До начала сокодвижения. Поэтому и торопятся. Пока в порядок привели около десяти столичных улиц.

Пока специалисты городской станции защиты растений заняты обрезкой деревьев,

Отдел ландшафтной архитектуры Минскзеленстроя работает над дизайном городских клумб. Без творческого подхода и фантазии не обойтись.

Озеленители говорят - цветов в этом году высадят примерно столько же, сколько и в прошлом. Однако за счет качества рассады выглядеть клумбы будут более красиво. Первые цветы порадуют минчан уже к середине апреля - зацветут луковичные. Их высадили еще вначале осени. А вот традиционная виола и гортензия появятся на городских клумбах к майским праздникам. Раньше чем в прошлом году планируют провести и фестиваль цветов. В создании цветников примут участие все девять зеленстроев города.