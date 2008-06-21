Тысячи людей со всех уголков бывшего союза встретятся в эти дни в Бресте

22 июня по традиции они встречают у стен легендарной Брестской крепости. 67 лет назад фортеция первой приняла на себя удар гитлеровской Германии. В город над Бугом уже приехали представители ветеранских и молодежных организаций из Тюмени, Смоленска, Сургута. В час ночи на брестский вокзал из российской столицы прибудет специальный "Поезд памяти". В его составе более 400 человек. Это ветераны и школьники Москвы. Пассажиры этого необыкновенного поезда сразу же отправятся в Брестскую крепость.



У Тереспольских ворот в 3:50 начнутся памятные мероприятия. Как известно, на рассвете 22 июня 41 года первой удар гитлеровцев приняла именно Брестская крепость. Находясь в полном окружении, без воды и продовольствия, без связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов, ее защитники несколько недель мужественно сражались с врагом.



Эти события еще долго будут помнить будущие поколения. Свидетельство тому и открывшаяся накануне выставка "Крепость глазами детей". Основная идея детских рисунков – мир без войны. Именно это важно для тех, кто выстоял и победил в Великой Отечественной.



Памяти защитников Брестской крепости будет посвящен и художественный фильм "Брестская крепость". Он повествует об обороне легендарной фортеции летом 41-го. Снимать фильм будет известный российский режиссер Павел Чухрай. Прокат картины приурочат к 65-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. Планируется, что съемки картины начнутся уже завтра утром.