Тысячи любителей рыбалки провели сегодняшний день на водоемах

Для них открылся летний сезон. Ограничения на лов рыбы, действующие в период нереста, теперь сняты.

Открытие летнего рыболовного сезона для сотрудников рыбохраны, время чтобы перевести дух. Последние три месяца, в период нереста, дежурство у водоемов велось почти круглые сутки и без выходных. Результат – сотни протоколов, уголовные дела и километры изъятых сетей.

Открытие рыболовного сезона, уверяют инспекторы, не принесет никаких послаблений браконьерам. Вдоволь насладится рыбалкой смогут только законопослушные граждане. С сегодняшнего дня ловить рыбу можно не только с берега. Разрешается заходить в воду и даже использовать лодку. Установка сетей по-прежнему считается браконьерством.

Чтобы рыбачить на воде, необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, лодка должна быть зарегистрирована, иметь свой номер и пройти технический осмотр. А во-вторых, по технике безопасности у рыбака обязательно должен быть спасательный жилет.

Для хорошего рыбака мало поймать рыбу, необходимо еще и хорошо разбираться в ее видах. Иначе, даже за одну особь, занесенную в красную книгу, можно получить огромный штраф.