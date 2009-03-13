Тысячи белорусских юношей и девушек сегодня стали полноправными гражданами своей страны

В канун 15-летнего юбилея Конституции Беларуси по всей республике молодежи вручали паспорта.

В столице одаренных и талантливых чествовали в Национальной библиотеке, Конституционном суде, Генеральной прокуратуре, Минской городской ратуше и в исполнительных комитетах.

Так торжественно, с таким волнением Алина Барткевич собиралась только на экзамен. Школьный лидер, активист молодёжных организаций и начинающий журналист считает, что получение паспорта – первый шаг во взрослую жизнь. И пока дочь наводила марафет, родители Алины вспоминали, как они получили свой главный документ. В советские времена церемония была не такой торжественной. Несколько часов спустя Алина вошла в здание Минской городской ратуши. Здесь она впервые. Такую честь оказали многим талантливым ребятам столицы, но она - единственная из учеников своей школы.

Тысячи школьников по всей Беларуси сегодня стали полноправными гражданами своей страны. Такая торжественная церемония в рамках акции БРСМ «Мы - граждане Беларуси!» проходит пятый год подряд. В столице одаренных и талантливых чествовали в Минской городской ратуше, Национальной библиотеке и Генеральной прокуратуре. А в Конституционном суде на церемонии стало символичным число 15. В накануне 15-летия Конституции Беларуси, паспорта получили 15 юных белорусов.

С минувшего года во время торжественной церемонии юноши и девушки получают в подарок красочную иллюстрированную книгу "Я - гражданин Республики Беларусь". Эта книга стала своеобразным символом акции вручения паспортов. В ней семь глав. В каждой доступно и популярно изложены статьи Конституции Республики Беларусь. Еще в подарочном наборе три диска с информацией о законах, а ещё музыка белорусских авторов и художественные шедевры Беларуси.

Отличники, победители олимпиад и начинающие спортсмены. Они – надежда и будущее страны. Им – покорять высоты, делать открытия и устанавливать рекорды. Это в будущем, а сегодняшний день запомнится как торжественное и знаковое вступлении во взрослую жизнь.

