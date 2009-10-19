Тысячелетние реликвии обнаружили внутри статуи Будды

Монахи, работавшие в Национальном музее Тувы «Алдан-Маадыр», обнаружили 36 реликвий, спрятанных внутри статуи Будды. Их возраст удалось установить благодаря тому, что реликвии были завернуты в бумагу.

«Это древние реликвии, возраст некоторых может превышать 1000 лет. На свитках, в которые были завернуты найденные реликвии, указывается, что в статуе, в частности, хранились волос с головы йогина Нароты, частица одежды одного из богдо-гэгэнов - пока достоверно не установлено, кого именно, и фрагмент одежды реформатора тибетского буддизма Чже Цонкапы», - приводит агентство «Интерфакс-Запад» слова ученого секретаря национального музея Ульяны Опей-Оол.

По ее словам, статуя Будды, в которой были обнаружены реликвии, попала в коллекцию музея еще при его основании - в конце 20-ых годов прошлого века.

«Достоверно не установлено пока, как точно она попала в музей. Предположительно она могла быть конфискована у нойона Салчакского кожууна в 1928 году. Почему спрятанные в ней реликвии не были обнаружены ранее, непонятно. Может быть, сотрудники музея, принимавшие статую, не решились извлечь святыни. Монахи говорят, что реликвии могли быть обнаружены только тогда, когда для этого пришло время. По их словам, это благой знак», - отметила ученый секретарь.

Обнаруженные реликвии вместе со статуей, где они содержались, в настоящее время выставлены в отдельной витрине в музейном зале «Буддизм в Туве». Работа по опознанию и определению ценностей реликвий будет продолжена сотрудниками музея при помощи буддийских монахов - некоторые свитки, в которые были завернуты реликвии, плохо сохранились и текст на них не читается.

По словам У.Опей-Оол, верующие уже высказали пожелание, чтобы впоследствии данные буддийские святыни были переданы одному из тувинских храмов.