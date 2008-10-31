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Тыквенный город появился в Брестской области

31 октября 2008 17:49
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Эти бахчевые здесь выращивают тоннами. Работают целыми семейными подрядами. Теперь это дополнительный источник доходов.

В семье Бегеза тыква на завтрак, обед и ужин. Валентина не только прекрасный повар. Этот овощ она вырастила собственными руками на собственных сотках. Посадить бахчевые хозяйка  решила вместо картофеля и не прогадала. Уже несколько лет за семьей укрепилось почетное звание тыквенного лидера. В этом году более 20 тонн урожая семья сдала на консервный завод.

Именно переработчик пять лет назад и надоумили местных жителей выращивать тыкву. Это сегодня бахчевые везут сюда со всех уголков района. На заводе уже заготовили 300 тонн витаминного сырья. Принимают по 100 рублей за килограмм. А пару лет назад тыква была в дефиците. И партия нового пюре чуть не оказалась на грани срыва.

Тыквенный рай пришелся по душе и местным школьникам. Теперь можно  по полной реализовывать свои творческие фантазии. А уж тем более в день Хэллоуина. Когда тыква главный символ праздника. Десятки овощей сегодня превратили в фонарики. Ими школьники  украсят город. Ведь Хэллоуин — это еще и праздник урожая. А от последнего зависит и доход  горожан. 

# общество # Хэллоуин

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