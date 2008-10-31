Прямой эфир

Тыква в этот вечер главный герой вечеринок во всем мире

31 октября 2008 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В меню ресторанов и пабов десятки блюд из гигантской ягоды. В Германии, например, предлагают даже игристое вино из тыквы. А в Латвии прошел традиционный чемпионат тыкв. В прошлом году рекордсменом стала ягода весом в 70 килограммов. Нынешнего победителя назовут лишь к утру. Дальше всего пошли в США. Здесь тыквенный праздник приобрел политический оттенок. За четыре дня до выборов, американцы украшают свои дома тыквами с портретами кандидатов в президенты – Барака Обамы и Джона Маккейна.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
31 октября 2008 17:49

Тыквенный город появился в Брестской области

31 октября 2008 17:48

Наши военнослужащие приняли участие в многонациональном учении на территории государства Катар

31 октября 2008 15:10

Отечественную технику — на службу МЧС