Тыква в этот вечер главный герой вечеринок во всем мире

В меню ресторанов и пабов десятки блюд из гигантской ягоды. В Германии, например, предлагают даже игристое вино из тыквы. А в Латвии прошел традиционный чемпионат тыкв. В прошлом году рекордсменом стала ягода весом в 70 килограммов. Нынешнего победителя назовут лишь к утру. Дальше всего пошли в США. Здесь тыквенный праздник приобрел политический оттенок. За четыре дня до выборов, американцы украшают свои дома тыквами с портретами кандидатов в президенты – Барака Обамы и Джона Маккейна.