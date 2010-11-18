Тыква - 118 кг, кабачок - 14 кг, огурец-гигант: итоги конкурса «Великан на грядке-2010»

Сегодня в Минске подвели итоги республиканского конкурса огородников и садоводов «Великан на грядке-2010». На выставку приехали энтузиасты со всей республики.

Оценивались не только размеры урожая, но и экологичность. Девиз конкурса - никаких пестицидов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Кузнецова, участник конкурса:

Мы вырастили самую большую в этом году тыкву, сто восемнадцать килограммов. Но, к сожалению привести ее не смогли сегодня.

Валентина Лиштван, участник конкурса:

Удобрение – это в основном зола древесная, но больше всего влияет любовь на растение.