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Тыква - 118 кг, кабачок - 14 кг, огурец-гигант: итоги конкурса «Великан на грядке-2010»

18 ноября 2010 18:39
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Сегодня в Минске подвели итоги республиканского конкурса огородников и садоводов «Великан на грядке-2010». На выставку приехали энтузиасты со всей республики.

Оценивались не только размеры урожая, но и экологичность. Девиз конкурса - никаких пестицидов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Кузнецова,  участник конкурса:
Мы вырастили самую большую в этом году тыкву, сто восемнадцать килограммов. Но, к сожалению привести ее не смогли сегодня.

Валентина Лиштван,  участник конкурса:
Удобрение – это в основном зола древесная, но больше всего влияет любовь на растение.

# общество

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