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Тяжело в автошколе - легко на дороге

15 августа 2007 08:06
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В Беларуси намерены ужесточить практический экзамен для получения водительских прав. Связано это с плохой учебно-материальной базой автошкол, а также неквалифицированными преподавателями и мастерами. Уже приостановлена работа 44 из них.
Несмотря на усовершенствованные программы подготовки, которые предусматривают 30-процентное увеличение времени на обучение вождению, количество аварий с участием молодых водителей постоянно растёт. Основная причина увеличения числа ДТП, считают стражи дорог, недостаточный контроль за учебным процессом.
# общество

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