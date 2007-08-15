Тяжело в автошколе - легко на дороге

В Беларуси намерены ужесточить практический экзамен для получения водительских прав. Связано это с плохой учебно-материальной базой автошкол, а также неквалифицированными преподавателями и мастерами. Уже приостановлена работа 44 из них.

Несмотря на усовершенствованные программы подготовки, которые предусматривают 30-процентное увеличение времени на обучение вождению, количество аварий с участием молодых водителей постоянно растёт. Основная причина увеличения числа ДТП, считают стражи дорог, недостаточный контроль за учебным процессом.