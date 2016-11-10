«Тяжело, не тяжело, все равно делаем»: как зимуют белорусы в деревнях

Новости Беларуси. И если в городе людям всегда на помощь приходят коммунальные и дорожные службы, то деревенским жителям зачастую приходится справляться со снегопадами самим.

Заготовить впрок дрова, натопить печь, поухаживать за животными. Всех дел и не перечесть. Какие плюсы сельчане находят в зимних минусах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждое снежное утро здесь начинается одинаково – лопату в руки и за работу. Ранняя зима для этих мест не в диковинку. Жители вспоминают:

лет 40 назад здесь такие сугробы наметало, что из дома невозможно было выйти – соседи буквально откапывали двери друг друга.

Нынешние снегопады, хоть и обильные, но с теми не сравнить. Любовь Державцева за работой и не заметила, как протоптала тропинку к хозпостройкам. Все утро носит дрова. Утро на этом подворье начинается с проведывания Мотьки и Катьки. Летом пара коз в сарае разве что только ночует. А вот снежной порой здесь круглосуточно.

Добрая хозяйка в свои 79 заботится о кормилицах даже ночью – всего ли вдоволь?

По соседству трудиться и Вера Александровна. Женщине с фамилией Пчелкина на зиму впадать в спячку, как это, собственно, делают пчелки, не приходится.

Вера Пчелкина, жительница агрогородка Адаменки:

Газ привезли – прокопала дорожку. В хлев сходила – прокопала дорогу. За водой сходила – тоже прокопала стежку. Мы привыкли всю жизнь к работе. Тяжело, не тяжело, все равно делаем.

К работе привыкает и местная детвора. У них, правда, лопаты раз в 10 меньше, зато радости от снега раз в 20 больше.

Снегопады вносят свои коррективы в деревенский быт. Куда без этого? Летом здесь одна работа, зимой – другая. Но присесть все равно некогда: почистить тропинки и дворы от снега, покормить животных и птицу, наколоть дров да наносить в печки-грубы...

Но даже в зимних минусах – свои плюсы.

Анастасия Бут, СТВ:

Какой бы ни была суровой зима в деревне, здесь ее любят по-своему. Хотя бы потому, что после тяжелого трудового дня можно полежать на теплой печи и, как шутят сами сельчане, погреть свои кости.