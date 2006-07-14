Ты, работа, нас не бойся...

Городской центр занятости населения в течение этого года планирует трудоустроить более семи тысяч школьников и студентов. На организацию временной занятости молодёжи государством выделено около 1 миллиарда рублей.

Сегодня силами более 3,5 тысяч учащихся изготавливаются постельные принадлежности, рабочая одежда, вязаные вещи, которые передаются в больницы, детские дома, школы-интернаты.

Многие молодые люди сегодня заинтересованы в продуктивном времяпрепровождении, которое сочетает в себе активные действия и получаемую за них прибыль в виде зарплаты. Детям, особенно из социально незащищенных семей, предлагают альтернативу безделью в минских дворах - так называемую <вторичную занятость>. Такая форма трудового воспитания на добровольной основе практикуется уже несколько лет. Рабочие места бронируются заранее и только с согласия родителей. Получив паспорт, можно устроиться на работу и самостоятельно.

Приоритетным правом на временную занятость молодёжи пользуются сироты, дети из семей безработных граждан, неполных, многодетных и неблагополучных семей, а также молодёжь, состоящая на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних.

Те, кто не достиг 16 лет, трудятся не более четырех с половиной часов в день, а перешагнувшие этот возрастной барьер - не более семи часов. Оплата производится пропорционально отработанному времени в размере не ниже минимальной заработной платы и не выше бюджета прожиточного минимума.

В городском центре занятости населения заключены договоры с такими организациями, как управления образования районов, центры внешкольных работ и детского творчества, "Зеленстрой", ЖРЭО районов и другие.

Вакансии есть, поэтому те, кто хочет поработать в августе, уже сейчас должны обратиться в центры занятости по месту прописки.

