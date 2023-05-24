«Ты хочешь поиграть в телефоне?» Вот как не наказать, а договориться с ребёнком

Сейчас стало популярным выражение «токсичные родители». К сожалению, родительское поведение, основанное на жестком контроле, подавлении и обесценивании, часто встречается в семьях. Сложные отношения между самыми близкими людьми порой провоцируют серьезные проблемы. Случается такое, что родители продолжают опекать своих уже совершеннолетних детей, нарушая все мыслимые границы. О том, какими бывают токсичные отношения и что с этим делать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Не секрет, что многие родители наказывают своих детей и считают, что порка пойдет им на пользу. В каких случаях все-таки можно наказывать, в каких – нет и как не перегнуть палку?

Наталья Громова, научный сотрудник отдела психических и поведенческих расстройств, заведующая образовательным центром РНПЦ психического здоровья:

Вопрос достаточно сложный. Когда наказание ориентируется на ограничение, всегда родителю нужно понимать, что будет взамен. Я действительно готова дать своему ребенку это внимание, которое забираю, например, за просиживанием в компьютере? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Еще каких-то сто лет назад естественным были розги даже в школе в образовательном процессе. Наталья Громова:

Сейчас у нас есть Административный кодекс, который будет говорить, что так делать нельзя – это называется физическое насилие. Особенно если оно систематически повторяющееся, то это уже будет переходить в категорию истязаний. Конечно, мы сейчас не говорим про какое-то физическое насилие. На мой взгляд, я считаю, это недопустимо в плане физического насилия. Потому что насилие всегда физическое – это всегда больно. Почему-то мы думаем, что через боль можно достучаться до ребенка. На самом деле, хороший пример – договориться: «Давай, ты сейчас сделаешь это, а потом я тебе за это твою плюшку». Наталья Надольская:

У нас есть родители. Евгения, скажите, какие методы наказания вы использовали? Только не говорите, что вы вообще не наказывали ребенка, так не бывает.