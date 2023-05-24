«Ты хочешь поиграть в телефоне?» Вот как не наказать, а договориться с ребёнком
Сейчас стало популярным выражение «токсичные родители». К сожалению, родительское поведение, основанное на жестком контроле, подавлении и обесценивании, часто встречается в семьях. Сложные отношения между самыми близкими людьми порой провоцируют серьезные проблемы. Случается такое, что родители продолжают опекать своих уже совершеннолетних детей, нарушая все мыслимые границы. О том, какими бывают токсичные отношения и что с этим делать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Не секрет, что многие родители наказывают своих детей и считают, что порка пойдет им на пользу. В каких случаях все-таки можно наказывать, в каких – нет и как не перегнуть палку?
Наталья Громова, научный сотрудник отдела психических и поведенческих расстройств, заведующая образовательным центром РНПЦ психического здоровья:
Вопрос достаточно сложный. Когда наказание ориентируется на ограничение, всегда родителю нужно понимать, что будет взамен. Я действительно готова дать своему ребенку это внимание, которое забираю, например, за просиживанием в компьютере?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Еще каких-то сто лет назад естественным были розги даже в школе в образовательном процессе.
Наталья Громова:
Сейчас у нас есть Административный кодекс, который будет говорить, что так делать нельзя – это называется физическое насилие. Особенно если оно систематически повторяющееся, то это уже будет переходить в категорию истязаний. Конечно, мы сейчас не говорим про какое-то физическое насилие. На мой взгляд, я считаю, это недопустимо в плане физического насилия. Потому что насилие всегда физическое – это всегда больно. Почему-то мы думаем, что через боль можно достучаться до ребенка. На самом деле, хороший пример – договориться: «Давай, ты сейчас сделаешь это, а потом я тебе за это твою плюшку».
Наталья Надольская:
У нас есть родители. Евгения, скажите, какие методы наказания вы использовали? Только не говорите, что вы вообще не наказывали ребенка, так не бывает.
Евгения Кийко, держит детей в ежовых рукавицах:
Физически не наказываем. То есть, если мы говорим про какое-то – торговаться, так скажем с детьми. Я назову слово такое: торговаться. То есть не то, что мы покупаем или продаем хорошее поведение. Есть, например, Злата подтвердит: «Ты хочешь поиграть в телефоне? То есть 30 минут ты читаешь, 30 минут смотришь мультик». То есть мы меняемся.
Злата Кийко, школьница:
Такого никогда не было.
Евгения Кийко:
Почему не было? Это папина идея.
Злата Кийко:
Плохая идея.
Евгения Кийко:
Плохая идея, потому что ты на нее не ведешься никогда. Забрать телефон или уберите сначала в своей комнате, тогда получите что-то, что вы хотите. То есть мы хотим тоже, чтобы дети что-то давали взамен. Мы на них тратим все свои силы и энергию, поэтому хочется что-то увидеть.
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