Творите и созидайте! Лукашенко поздравил первых выпускников белорусско-китайской программы

Белорусский лидер сегодня встретился с руководством Пекинского университета – крупнейшего и наиболее престижного вуза КНР, а также принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам первой белорусско-китайской образовательной программы по биотехнологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У меня жестокое требование! Лукашенко – выпускникам белорусско-китайских образовательных программ. Учиться сразу в двух университетах – задача не из простых, да еще и по такой специальности. В соцсетях это уже активно обсуждают.

Я как человек, который учился четыре года в Китае, жизнь которого тесно связана с китайским языком, имею право порассуждать. Сегодня узнала, что 25 ребят из нашей страны, включая сына нашего Президента, закончили главный университет Пекина. Вы просто не представляете, насколько сложно там учиться. Еще и факультет биотехнологий. Все мои книжки, что мы учили, – детский лепет по сравнению с той программой, что тянули ребята. Добавим к этому необходимость изучать специальную терминологию на английском языке (ту, которую не все и на родном освоят), плюс частая оторванность от дома – лаборатории мечты-то в Пекине. И, конечно, накладывает отпечаток и понимание – в этом эксперименте первопроходцы. Такой опыт есть далеко не у всех. Из этих знаний нужно было выжать максимум.

Егор Короткевич, выпускник БГУ и Пекинского университета:

Путь был тернистым. В принципе, такое прощупывание для себя новых тем, новых возможностей. То есть понимание, как происходят научные процессы, научные эксперименты в реальности. Насколько наши идеи, амбиции как молодых ученых реализуемы, в том числе и в нашей стране. Какими были эти четыре годы – ребята точно запомнят. Сегодня на разных факультетах, по разным специальностям в Пекинском университете получали дипломы 4 тысячи человек. Но наше особое внимание пятерым белорусам, у которых их сразу два – из рук ректоров БГУ и Пекинского университета.

Выпускники, кажется, совсем не волновались. Самое сложное уже позади. Но если учесть, какая на них теперь миссия, это дискуссионно. Все же биология, наука о жизни, о биотехнологии – то, что может ее продлить, спасти и качественно улучшить. Ответственность как ни крути. Николай Лукашенко:

Теперь наша цель – превратить полученное знание и закалку ученых нового поколения в конкретные инновации. Видеть в каждом возможном проекте, в каждом запланированном эксперименте возможности для реализации долгосрочных, комплексных стратегий развития и в то же время видеть перед собой реальных людей, жизнь которых мы призваны сделать лучше. Напутствовал первых выпускников и Президент. Александр Лукашенко справедливо отметил важность такого гуманитарного союза и взаимную пользу для двух государств от него. Чему-то научились мы, чему-то научились у нас.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы в Беларуси хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними, практико-ориентированными. В противном случае зачем это обучение, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам? Я прежде всего говорю о белорусском народе и хочу сказать, особенно родителям, которые здесь присутствуют, чтобы они понимали. Такое символическое сегодня мероприятие. Я даю себе отчет, что наши друзья из Китайской Народной Республики хорошо постарались, понимая, что Президент будет на этой церемонии. Но это большая надежда на этих пятерых смелых, которые закончили два университета, и тех 20 человек, которые к ним подключены в Беларуси. Всего 25 человек. Подробности здесь.

Александр Лукашенко:

Я обращаюсь к вам уже как Президент. Вы должны знать, что вы наши, вы белорусы и вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы, если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться делать сами все. Мы многое умеем. У нас есть база для вашей работы. И вы знаете, где вы будете работать. И вы знаете, что вы всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее, которое не имел я и не имели ваши родители. Помните, что государство сделало для вас немало. И в этом суть вашего патриотизма. Не надо тут многих напыщенных слов и фраз. Государство на этом основном этапе сделало для вас многое. Цените это. Я вас поздравляю. Поздравляю ваших родителей. Надеюсь, что они все здесь. По крайней мере, я просил, чтобы родители всех вас присутствовали здесь. Я хотел, чтобы родители увидели этот великий Китай и поняли, что их лучшее, что они создали в своей жизни, не зря приехали в Китайскую Народную Республику. Творите. Творите во имя Беларуси, во имя китайского народа. Но помните, что вы белорусы. Образование дано для того, чтобы вы, в данном случае, насколько я знаю, лечили людей. Вы завтра приступите к работе и будете изобретать (пока по китайским технологиям) очень дорогостоящие и нужные лекарства для лечения раковых опухолей. То, что очень нужно во всем мире. Рынок необъятный. Поэтому все в ваших руках. Действуйте. Родители, конечно, были в зале. Независимо от того, кем работают: Президентом или в более привычной сфере. Эти люди испытывали схожие эмоции. Гордость, трепет и благодарность.