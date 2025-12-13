Творчество как инструмент социализации! Как в Минском центре соцобслуживания готовятся к Новому году
В творческой мастерской царит праздничная атмосфера. Вовсю идет подготовка к Новому году, каждый при своем деле. Милана Готовко с особым удовольствием посещает занятия по керамике, создает необычные аксессуары. Ей очень нравится красота и эстетика во всем. Вдохновение для творчества находит в моде и стильных трендах. И сейчас мастерит игрушки на новогоднюю елку.
Милана Готовко:
Я каждый день хожу, каждый день работаю тут, раскрашиваю. Мне помогают, хорошо помогают. Делаю всякие фигурки, цветочки, сердечки.
– Это будут игрушки на елку?
– Да, на коридоре.
Процесс создания керамических изделий включает несколько этапов. Погружение в идею, создание формы из природного материала – только малая часть творческой работы. Еще двойной обжиг, покрытие глазурью и художественное оформление. На изготовление одного сувенира требуется более семи дней. Занятия не ограничены одним часом. На кружках креативят до самого вечера. Каждый находит направление по душе.
Виктория Терещук, специалист по социальной работе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Цель мастерских – это создать для ребят те условия, в которых они могут качественно социализироваться, внедряться в общество, при очень хорошем результате выходить на рынок труда. Но в первую очередь – это коммуникация. То есть чтобы они развивали свои навыки, не боялись общаться, не боялись выходить на улицу, не сидели в четырех стенах дома, проведя так всю жизнь, а ходили, развлекались, посещали какие-то культурные места.
Подробности в видео.