Творчество как инструмент социализации! Как в Минском центре соцобслуживания готовятся к Новому году

В творческой мастерской царит праздничная атмосфера. Вовсю идет подготовка к Новому году, каждый при своем деле. Милана Готовко с особым удовольствием посещает занятия по керамике, создает необычные аксессуары. Ей очень нравится красота и эстетика во всем. Вдохновение для творчества находит в моде и стильных трендах. И сейчас мастерит игрушки на новогоднюю елку.

Милана Готовко:

Я каждый день хожу, каждый день работаю тут, раскрашиваю. Мне помогают, хорошо помогают. Делаю всякие фигурки, цветочки, сердечки.

– Это будут игрушки на елку?

– Да, на коридоре.

Процесс создания керамических изделий включает несколько этапов. Погружение в идею, создание формы из природного материала – только малая часть творческой работы. Еще двойной обжиг, покрытие глазурью и художественное оформление. На изготовление одного сувенира требуется более семи дней. Занятия не ограничены одним часом. На кружках креативят до самого вечера. Каждый находит направление по душе.