Туры в Египет резко подешевели, но стоит ли экономия безопасности?

Туристы покидают Египет. Сейчас в экзотической стране около 2 тысяч белорусов. Министерство иностранных дел Беларуси и Минспорта настоятельно советуют воздержаться от поездок в эту страну до нормализации ситуации. Турагентства резко сократили продажу путевок, но количество авиарейсов пока не снижается. Нужно вернуть всех отдыхающих.

Гомельчанин Олег Рожков на экскурсию в столицу Египта попал за считанные часы до начала массовых беспорядков.

Олег Рожков, белорусский турист:

Страшно было, когда в наш туристический автобус зашел человек в в черных очках, в пиджаке. У него за пазухой был автомат, а в кармане — пистолет. Он железным взглядом посмотрел на всех и вышел. Это единственный момент, когда было страшно. В основном, всё воспринималось с точки зрения туриста: не участвуешь, наблюдаешь, как за стеклом.

Экскурсии в неспокойные регионы отменили, интернет выключили, телевизионные новости в местах скопления людей (барах и ресторанах) запретили.

Могилевчанка Наталья с мужем и дочерью только сегодня утром прилетели из Хургады. Впечатления только положительные, говорят, что там жизнь бьет ключом. О том, что в столице Египта вот уже неделю не заканчиваются беспорядки, даже не догадывались.

Игорь Харлан,

На территории отеля было спокойно. Единственное, что работники отеля вели себя чуть более оживленно.

Сегодня круизные лайнеры ведущих туроператоров отменили заходы в египетские порты. Белорусские фирмы так же сократили продажу путевок в эту страну. Правда, количество авиарейсов пока не снижается: ведь нужно вернуть на Родину тех, кто оказался в неспокойном Египте. Сейчас здесь находится около 2 тысяч белорусских туристов. Алла Козик, менеджер туристической компании, сама только вернулась домой из Каира.

Алла Козик, менеджер туристической компании:

Ситуация в курортной зоне могла измениться только в том, что какие-то экскурсионные программы отменили.

Продажи туров в Египет резко сократились во всех странах. Купить дешевый отдых можно, но безопасность не гарантирует никто. Министерство иностранных дел Беларуси и Минспорта настоятельно советуют воздержаться от поездок в экзотическую страну до нормализации ситуации. А турфирмам рекомендуют возвращать деньги за несостоявшиеся туры.

Валентин Цехмейстер, исполнительный директор Республиканского союза туристических организаций:

Спрос рождает предложение. Дешевые предложения вызывают ажиотаж и спрос. Право туриста — клюнуть на эту утку или поразмыслить, чем обернется эта дешевизна.

Тем же, кто все-таки решил познакомиться со страной фараонов, не стоит забывать, что за последние 5 тысяч лет пирамиды мало чем изменились. И уж за пару месяцев с ними точно ничего не случится, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».