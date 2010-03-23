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Туристы взобрались на 65-метровую пирамиду Солнца в Мексике в день весеннего равноденствия

23 марта 2010 08:39
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Туристы, некоторые из которых не поленились пересечь полмира, чтобы попасть в Мексику, в день весеннего равноденствия встретили это событие благоговейными вздохами. В ацтекском культовом комплексе, на строительство которого, по подсчетам ученых, у 20 тысяч человек ушло 20 лет, пришельцы и любопытные из числа местных накануне взбирались на 65-метровую пирамиду ради того, чтобы лично убедится, что новый день все-таки наступил.
# общество

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