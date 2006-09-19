Туристы летят в космос

Первая космическая туристка Ануше Ансари отправилась 18 сентября с Байканура на МКС в составе 14-й экспедиции. Старт прошел без осложнений. Корабль в нужное время вышел на расчетную высоту и должен прибыть на МКС 20 сентября утром, как и планировалось. А уже со станции экипаж будет проводить эксперименты. Не будет скучать и Ануше, которая летит не только в качестве туриста, но и как специалист по медицине и электронике. Ей предстоит провести ряд научных экспериментов. И через 11 дней вместе с экипажем предыдущей экспедиции Ануше Ансари вернется на Землю.