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Туристы летят в космос

19 сентября 2006 08:17
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Первая космическая туристка Ануше Ансари отправилась 18 сентября с Байканура на МКС в составе 14-й экспедиции. Старт прошел без осложнений. Корабль в нужное время вышел на расчетную высоту и должен прибыть на МКС 20 сентября утром, как и планировалось. А уже со станции экипаж будет проводить эксперименты. Не будет скучать и Ануше, которая летит не только в качестве туриста, но и как специалист по медицине и электронике. Ей предстоит провести ряд научных экспериментов. И через 11 дней вместе с экипажем предыдущей экспедиции Ануше Ансари вернется на Землю.
# общество

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