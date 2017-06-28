Туристические маршруты для людей с ограниченными возможностями появятся в Мядельском районе

Галина Семка, глава Мядельской районной организации Белорусского общества Красного Креста:

Весь проект нарпавлен на то, чтобы уменьшить количество социально уязвимых в районе. У нас много озер, наши инвалиды не могут там загорать. Может быть, для них организовать какое-то специальное место. Идей у нас много, сможем реализовать мы одну-две в год, не больше. Это мини-инициативы, которые потом создадут платформу, и мы будем дальше действовать без поддержки проекта и развиваться сами.

Главная цель новой инициативы – помочь людям с ограниченными возможностями интегрироваться в общество. И это касается не только организации отдыха, но и других сфер жизни. Проект рассчитан на четыре года. К нему присоединились Смолевичский, Солигорский и Борисовский районы.