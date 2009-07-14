Туристам будут доплачивать за плохую погоду во время отпуска

Ряд туристических агентств Франции предлагают компенсацию людям, которые по тем или иным причинам не получили достаточного количества солнца во время отдыха.

Компании Pierre et Vacances и FranceLoc будут частично возмещать расходы туристов на поездку в том случае, если количество дождливых дней в течение любой недели их отпуска составит не менее четырех. Страховая компания Aon France, которая согласилась принять участие в данной акции, будет рассчитывать сумму страховки на основании спутниковых данных о погоде в том регионе, где отдыхал турист.

Сумма компенсации может достигать 400 евро, сообщает информагентства. На мобильный телефон или электронную почту отдыхающих будут приходить соответствующие уведомления. Через несколько дней после возвращения домой они смогут получить чек с компенсацией.

В прошлом году проводилась пробная акция, по результатам которой расходы на поездку были частично компенсированы 10% ее участников.