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Турфирмы в последнее время не отправляли граждан Беларуси на отдых на Гаити

15 января 2010 08:10
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Отдых в страны Карибского бассейна не пользуется у белорусских туристов большой популярностью.

Отечественные турфирмы в последнее время не отправляли своих граждан на отдых на Гаити и в Доминиканскую республику. Одной из причин относительно низкой популярности путевок в страны Карибского бассейна представители турфирм отмечали длительность перелета.

Как сообщалось, сильное землетрясение магнитудой 7 баллов произошло у побережья Гаити и стало самым разрушительным за последние 20 лет. Поступают данные о многочисленных жертвах и разрушениях. Жизнь в столице Порто-Пренс и других пострадавших районах полностью парализована – нет электричества, не работает радио и телевидение, разрушения колоссальны.

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