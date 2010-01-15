Турфирмы в последнее время не отправляли граждан Беларуси на отдых на Гаити

Отдых в страны Карибского бассейна не пользуется у белорусских туристов большой популярностью.

Отечественные турфирмы в последнее время не отправляли своих граждан на отдых на Гаити и в Доминиканскую республику. Одной из причин относительно низкой популярности путевок в страны Карибского бассейна представители турфирм отмечали длительность перелета.

Как сообщалось, сильное землетрясение магнитудой 7 баллов произошло у побережья Гаити и стало самым разрушительным за последние 20 лет. Поступают данные о многочисленных жертвах и разрушениях. Жизнь в столице Порто-Пренс и других пострадавших районах полностью парализована – нет электричества, не работает радио и телевидение, разрушения колоссальны.