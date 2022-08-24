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Турчин о приёме граждан: «Попытались найти ответы на те вопросы, которые не решались годами»

24 августа 2022 12:59
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Новости Беларуси. Строительство крестьянского фермерского хозяйства, изменения целевого назначения объекта и благоустройство территорий. С такими вопросами обратились жители Минской области к губернатору Александру Турчину во время личного приема, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Турчин о приёме граждан: «Попытались найти ответы на те вопросы, которые не решались годами»-1

Заявленные темы касались разных сфер – от использования земельных участков и строительства инновационного хозяйства до реконструкции жилых домов. Например, жительница агрогородка Колодищи Алеся Шинкевич обратилась к руководству с вопросом благоустройства, а именно сохранения лесного массива и прокладки тротуаров на транзитных улицах для безопасности жителей. На приеме Александр Турчин сразу обозначил, что участки земли не будут выделяться для многоэтажных застроек, а дорогу обустроят в самое ближайшее время.

Турчин о приёме граждан: «Попытались найти ответы на те вопросы, которые не решались годами»-4

Алеся Шинкевич, жительница агрогородка Колодищи:
Александр Генрихович мне пообещал, что участки выставлены на продажу не будут, что там сохранится лесной массив, максимум они выставят два участка. И то, если это возможно. Также он мне сказал, что в ближайшие два года вдоль дороги по улице Короткевича будут построены тротуары. Также он нам поможет с финансами на постройку детской площадки.

Турчин о приёме граждан: «Попытались найти ответы на те вопросы, которые не решались годами»-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Люди приходили с накопленными уже годами проблемами. Фактически мы попытались найти ответы на те вопросы, которые не решались годами. Одним из важных шагов, который был предпринят, – это принятие обновленного Кодекса о земле, который вступает в силу с 1 сентября, который позволит уже на местном уровне решать эти проблемы.

Турчин о приёме граждан: «Попытались найти ответы на те вопросы, которые не решались годами»-10

Все поднятые вопросы берутся на контроль. Каждую проблему детально изучат ответственные службы. Не оставлять людей один на один со своими житейскими трудностями всю вертикаль власти призывает и глава государства. Александр Лукашенко не единожды высказывался по этому поводу, указывая на то, что обратная связь с населением – одна из важнейших задач чиновников.

# Прием граждан # общество # Алеся Шинкевич # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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