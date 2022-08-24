Турчин о приёме граждан: «Попытались найти ответы на те вопросы, которые не решались годами»
Новости Беларуси. Строительство крестьянского фермерского хозяйства, изменения целевого назначения объекта и благоустройство территорий. С такими вопросами обратились жители Минской области к губернатору Александру Турчину во время личного приема, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Заявленные темы касались разных сфер – от использования земельных участков и строительства инновационного хозяйства до реконструкции жилых домов. Например, жительница агрогородка Колодищи Алеся Шинкевич обратилась к руководству с вопросом благоустройства, а именно сохранения лесного массива и прокладки тротуаров на транзитных улицах для безопасности жителей. На приеме Александр Турчин сразу обозначил, что участки земли не будут выделяться для многоэтажных застроек, а дорогу обустроят в самое ближайшее время.
Алеся Шинкевич, жительница агрогородка Колодищи:
Александр Генрихович мне пообещал, что участки выставлены на продажу не будут, что там сохранится лесной массив, максимум они выставят два участка. И то, если это возможно. Также он мне сказал, что в ближайшие два года вдоль дороги по улице Короткевича будут построены тротуары. Также он нам поможет с финансами на постройку детской площадки.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Люди приходили с накопленными уже годами проблемами. Фактически мы попытались найти ответы на те вопросы, которые не решались годами. Одним из важных шагов, который был предпринят, – это принятие обновленного Кодекса о земле, который вступает в силу с 1 сентября, который позволит уже на местном уровне решать эти проблемы.
Все поднятые вопросы берутся на контроль. Каждую проблему детально изучат ответственные службы. Не оставлять людей один на один со своими житейскими трудностями всю вертикаль власти призывает и глава государства. Александр Лукашенко не единожды высказывался по этому поводу, указывая на то, что обратная связь с населением – одна из важнейших задач чиновников.