Турчин о приёме граждан: «Попытались найти ответы на те вопросы, которые не решались годами»

Новости Беларуси. Строительство крестьянского фермерского хозяйства, изменения целевого назначения объекта и благоустройство территорий. С такими вопросами обратились жители Минской области к губернатору Александру Турчину во время личного приема, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Заявленные темы касались разных сфер – от использования земельных участков и строительства инновационного хозяйства до реконструкции жилых домов. Например, жительница агрогородка Колодищи Алеся Шинкевич обратилась к руководству с вопросом благоустройства, а именно сохранения лесного массива и прокладки тротуаров на транзитных улицах для безопасности жителей. На приеме Александр Турчин сразу обозначил, что участки земли не будут выделяться для многоэтажных застроек, а дорогу обустроят в самое ближайшее время.

Алеся Шинкевич, жительница агрогородка Колодищи:

Александр Генрихович мне пообещал, что участки выставлены на продажу не будут, что там сохранится лесной массив, максимум они выставят два участка. И то, если это возможно. Также он мне сказал, что в ближайшие два года вдоль дороги по улице Короткевича будут построены тротуары. Также он нам поможет с финансами на постройку детской площадки.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Люди приходили с накопленными уже годами проблемами. Фактически мы попытались найти ответы на те вопросы, которые не решались годами. Одним из важных шагов, который был предпринят, – это принятие обновленного Кодекса о земле, который вступает в силу с 1 сентября, который позволит уже на местном уровне решать эти проблемы.