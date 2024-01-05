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Турчин – новому руководителю Молодечненского района: ключевая задача – рост благосостояния людей

05 января 2024 20:38
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Новости Беларуси. Кадровые изменения в структуре руководства Минской области. Так, председателем Молодечненского райисполкома стал Павел Губко. Нового руководителя представил на внеочередной сессии районного Совета депутатов 28 созыва губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кандидатуру единогласно поддержали.

Турчин – новому руководителю Молодечненского района: ключевая задача – рост благосостояния людей-1

Как отметил Александр Турчин, вручая удостоверение новому главе района, ключевая задача – рост благосостояния населения Молодечненского района. Это возможно в том числе при помощи реализации новых инвестиционных проектов. К слову, сейчас в работе три крупных стартапа. Также среди целей – вывести на более высокий уровень систему здравоохранения, образования и сельское хозяйство. Ранее Павел Губко занимал должность заместителя и курировал вопросы экономики.

Турчин – новому руководителю Молодечненского района: ключевая задача – рост благосостояния людей-4



Павел Губко, председатель Молодечненского райисполкома:
Кадровый потенциал в Молодечненском районе очень высок. Кадры грамотные, кадры на своих местах, кадры могут решать самые сложные задачи, самые сложные вопросы. Я надеюсь на поддержку депутатского корпуса, руководителей предприятий. В настоящее время у нас в районе реализуется три инвестпроекта.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Молодечно – это один из наших межрайонных центров, который должен соответствовать этому статусу. Должно быть в городе если не идеально, то должно отвечать всем параметрам и запросам наших граждан. Молодечно должен оставаться культурной столицей.

Молодечно продолжит развиваться и как культурная столица области. Впереди яркие фестивали, театральные премьеры и творческие вернисажи.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области

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