Турчин – новому руководителю Молодечненского района: ключевая задача – рост благосостояния людей

Новости Беларуси. Кадровые изменения в структуре руководства Минской области. Так, председателем Молодечненского райисполкома стал Павел Губко. Нового руководителя представил на внеочередной сессии районного Совета депутатов 28 созыва губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кандидатуру единогласно поддержали.

Как отметил Александр Турчин, вручая удостоверение новому главе района, ключевая задача – рост благосостояния населения Молодечненского района. Это возможно в том числе при помощи реализации новых инвестиционных проектов. К слову, сейчас в работе три крупных стартапа. Также среди целей – вывести на более высокий уровень систему здравоохранения, образования и сельское хозяйство. Ранее Павел Губко занимал должность заместителя и курировал вопросы экономики.





Павел Губко, председатель Молодечненского райисполкома:

Кадровый потенциал в Молодечненском районе очень высок. Кадры грамотные, кадры на своих местах, кадры могут решать самые сложные задачи, самые сложные вопросы. Я надеюсь на поддержку депутатского корпуса, руководителей предприятий. В настоящее время у нас в районе реализуется три инвестпроекта.