Турчин наградил лучших работников отрасли животноводства Минской области
Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Минской области демонстрирует стабильный рост. Лучших работников отрасли животноводства чествовали в Столбцах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В списке почти 20 человек. Это представители из разных районов.
Александр Турчин отметил, агропромышленный комплекс Минщины формирует более 60 % выручки сельского хозяйства, обеспечивая при этом продовольственную безопасность страны. Главная задача на ближайшие годы – техническое оснащение и продолжение строительства новых молочно-товарных комплексов.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Сегодня та структура посевных площадей, в принципе, позволяет нам даже в сложных и неблагоприятных условиях обеспечить кормами, зерном животноводство. Задача состоит в том, чтобы вся продукция животноводства получалась в технологически правильных условиях, то есть это и молочное скотоводство, мясное скотоводство, это птица, свиноводство. То есть все эти направления должны работать эффективно.
Так, лучшие показатели реализации молока у сельхозпредприятия «Косино» Логойского района, победу в номинации по производству скота увезли с собой представители «Крутогорье-Петковичи» Дзержинского района.
Дмитрий Грамович, директор сельхозпредприятия «Городилово» Молодечненского района:
У нас урожайность зерновых в районе 80 центнеров – 80-85 центнеров. Что касается рапса, мы тоже на уровне 40 центнеров рапса. В этом году надой молока уже больше 11 тысяч на корову – вот это самое большое наше достижение.
Мария Рацкевич, оператор машинного доения агрокомбината «Снов» Несвижского района:
Результата мы добиваемся не одни, конечно, это благодаря нашему сплоченному коллективу, работникам нашей фермы. Работают у нас 28 человек на ферме, 4 основные доярки и 5-я подменная.
Всю произведенную продукцию сельхозорганизации Минщины презентовали на подворьях, а для виновников торжества работники культуры подготовили концертную программу.