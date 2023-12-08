Турчин наградил лучших работников отрасли животноводства Минской области

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс Минской области демонстрирует стабильный рост. Лучших работников отрасли животноводства чествовали в Столбцах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В списке почти 20 человек. Это представители из разных районов.

Александр Турчин отметил, агропромышленный комплекс Минщины формирует более 60 % выручки сельского хозяйства, обеспечивая при этом продовольственную безопасность страны. Главная задача на ближайшие годы – техническое оснащение и продолжение строительства новых молочно-товарных комплексов.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Сегодня та структура посевных площадей, в принципе, позволяет нам даже в сложных и неблагоприятных условиях обеспечить кормами, зерном животноводство. Задача состоит в том, чтобы вся продукция животноводства получалась в технологически правильных условиях, то есть это и молочное скотоводство, мясное скотоводство, это птица, свиноводство. То есть все эти направления должны работать эффективно.

Так, лучшие показатели реализации молока у сельхозпредприятия «Косино» Логойского района, победу в номинации по производству скота увезли с собой представители «Крутогорье-Петковичи» Дзержинского района.