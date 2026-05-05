Турчин: это абсолютно правильная стратегия – заставить эффективно работать действующее предприятие

От реструктуризации долгов предприятий цементной отрасли до дальнейшей судьбы крупных производств. Именно это сегодня детально обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь прошло масштабное совещание Президента с руководством Совета Министров. За столом широкий круг ответственных лиц – от главы правительства до руководителей предприятий.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Для чего вкладывать инвестиции, строить что-то новое, если можно заставить эффективно работать действующее предприятие. Это абсолютно правильная стратегия. И у нас компактное государство. Мы работаем вообще в одной стране и все платим налоги. Поэтому главное – эффективная работа предприятия и налоговое поступление в бюджет, и рабочие места, и достойная заработная плата. Надо понимать, сегодня речь шла не только про экономическую поддержку, а скорее про подходы: к стратегии развития цементной отрасли, инициативным решениям по Витебскому региону и работе с фондом нацразвития. Предложения еще раз доработают и они снова лягут на стол Президенту.