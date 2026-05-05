Турчин: это абсолютно правильная стратегия – заставить эффективно работать действующее предприятие
От реструктуризации долгов предприятий цементной отрасли до дальнейшей судьбы крупных производств. Именно это сегодня детально обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь прошло масштабное совещание Президента с руководством Совета Министров. За столом широкий круг ответственных лиц – от главы правительства до руководителей предприятий.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
Для чего вкладывать инвестиции, строить что-то новое, если можно заставить эффективно работать действующее предприятие. Это абсолютно правильная стратегия. И у нас компактное государство. Мы работаем вообще в одной стране и все платим налоги. Поэтому главное – эффективная работа предприятия и налоговое поступление в бюджет, и рабочие места, и достойная заработная плата.
Надо понимать, сегодня речь шла не только про экономическую поддержку, а скорее про подходы: к стратегии развития цементной отрасли, инициативным решениям по Витебскому региону и работе с фондом нацразвития. Предложения еще раз доработают и они снова лягут на стол Президенту.
Александр Турчин:
Ты должен прийти за господдержкой и должен убедить нас то, что ты должен сделать, ты все сделал. Вот это самое главное. То есть не просто: ребята, мне плохо, давайте там. Мы должны понимать, что ты свою себестоимость привел в порядок, то есть ты оптимизировал все свои затраты, ты должен убедить нас, что другого пути, кроме как тебе оказать господдержку, уже нет. Тогда это справедливо, то, что от нас постоянно требует Президент.
Это не только законы социально ориентированного подхода к рынку и бизнесу, но и, что очень важно, процесс перехода от диктатуры государственного патроната к собственной инициативности и ответственности. Что весьма важно для смены управленческих поколений и методов хозяйствования. Но при всем взрослении предприятий и организаций, ладонь отцовской руки государства всегда открыта для помощи. Курс определен.
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