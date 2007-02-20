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Туравтобусам разрешили тонировку стекол

20 февраля 2007 15:23
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В Беларуси разрешена эксплуатация туристических автобусов с тонированными стеклами. Соответствующее распоряжение подписано главой государства и вступило в силу 1 февраля.

Разрешение касается междугородних и туристических автобусов со степенью светопропускания стекол (кроме ветровых и передних боковых) менее 60%, но только если они оборудованы двумя наружными зеркалами заднего вида, а на стекла нанесена специальная маркировка.

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Национальное агентство по туризму разработало рекомендации по организации водных походов по Беларуси.
Они будут в помощь не только компаниям, оказывающим услуги по различным видам турпоходов, но и всем любителям водного туризма. В материалы вошли подробные описания походов по рекам и водоемам Беларуси. Продолжительность водных путешествий по красивейшим местам страны - от двух до семи дней.

# общество

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