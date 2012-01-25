Тур: Экономическая судьба многих убыточных предприятий – в их руках

Об этом заявил замглавы администрации Президента Андрей Тур во время общения с коллективом инструментального завода Кобрина в Брестской области.



Повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции можно, снизив ее стоимость, а также за счет сокращения затрат на производство. Важно не только производить качественный товар, но и научиться его продавать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Андрей Тур, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Для них сейчас настало время определиться с продукцией, которую они будут выпускать. Сейчас появилась нормальная возможность войти на рынки России и Казахстана. Это специфический завод. Если он сейчас найдет нишу, возможности диверсифицировать продукцию, если это все будет связано с модернизацией, причем с модернизацией, которая будет направлена на сокращение затрат энергоресурсов, на повышение качества и конкурентоспособности, он имеет отличную перспективу как на внутреннем рынке, так и на внешнем.