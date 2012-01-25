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Тур: Экономическая судьба многих убыточных предприятий – в их руках

25 января 2012 17:10
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Об этом заявил замглавы администрации Президента Андрей Тур во время общения с коллективом инструментального завода Кобрина в Брестской области.

Повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции можно, снизив ее стоимость, а также  за счет сокращения  затрат на производство.  Важно не только производить качественный товар, но и научиться его продавать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Тур, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Для них сейчас настало время определиться с продукцией, которую они будут выпускать. Сейчас появилась нормальная возможность войти на рынки России и Казахстана. Это специфический завод. Если он сейчас найдет нишу, возможности диверсифицировать продукцию, если это все будет связано с модернизацией, причем с модернизацией, которая будет направлена на сокращение затрат энергоресурсов, на повышение качества и конкурентоспособности, он имеет отличную перспективу как на внутреннем рынке, так и на внешнем.

# Экономика # общество

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