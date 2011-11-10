Тур белорусских писателей по стране: очередным пунктом стали Белыничи Могилевской области

Новости Беларуси, Белыничи. У белорусских писателей была уникальная возможность встретиться со своими читателями и обсудить проблемы в литературе, что называется, в открытом диалоге.

Белыничи встретили литераторов по всем традициям. Даже в самом небольшом городе можно найти свой творческий импульс, говорят акулы пера. Некоторые вдохновились, что называется, «с ходу».

Татьяна Сивец, главный редактор журнала «Маладосць»:

Я пабачыла сапраўдную маладосць и шчырасць. Гэта было вельмі цудоўна і хораша. Дзяўчаты і хлопцы, бачыце, якая сучасная наша традыцыя і якая жывая мова.

В Белыничах литераторы оценили и историческую красоту. Литературный музей – по праву гордость края.

Здесь собрана уникальная коллекция: почти 250 трудов писателей Придруцкого региона начиная с XIX века. Есть чему поучиться. И у кого.

Здесь же организовали встречу молодежи с современными белорусскими авторами.

Жительница Белынич:

Я лічу, што гэтыя людзі – лепшыя ў краіне, хто паказвае яе мудрасць, а мы паказваем яе маладосць.

Своими достижениями поделились с десантом писателей и поэтов и местные журналисты.

Не так давно в печать вышел «Краеведческий энциклопедический справочник «Бялыніччына». В сборнике – и история, и современность всего района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Егор Конев, прозаик, публицист:

Наша экспедыцыя стварае магчымасць знаёміць нашу аўдыторыю з такімі цікавымі людзьмі. Яны працуюць у глыбінке, але так самааддана и шчыра, прывіваюць любоў да роднага слова сярод дзяцей, а гэта, сапраўды, наша будучыня.

Дело за малым – осталось отразить эмоции на бумаге. Для автора такая смена обстановки, в первую очередь, – хороший задел для будущих работ.

Алесь Бадак, главный редактор журнала «Неман»:

Такія сустрэчы патрэбны. Яны пераконваюць, што ёсць цікавыя тэмы, сюжэты, ёсть цікавыя людзі, пра якіх можна і трэба пісаць.