Тунеядству - бой

Прошло уже более полугода после вступления в силу президентского декрета №18.

Согласно ему безработные родители должны устроиться на работу и отчислять алименты на содержание своих детей. В органы внутренних дел и службы занятости направлено 2 000 судебных постановлений о трудоустройстве, однако к месту работы явились не все.

Низкая квалификация и невысокий образовательный уровень нерадивых родителей не оставляют надежды на престижное место работы. Впрочем, даже при наличии ученой степени у предполагаемого работника проявить свои таланты ему вряд ли удастся. Наниматели приготовили для горе-родителей банальную метлу.

Спустя полгода после вступления в силу декрета появились и первые плоды - несколько малышей уже вернулись в свои биологические семьи. И это не удивительно. Рабочие места горе-родителям бронируют, доход не ниже чем у коллег. Так что нести трудовую повинность, несомненно, выгоднее, чем уголовную. А она декретом также предусмотрена.

