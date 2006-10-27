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Туманность Андромеды столкнулась с Карликовой галактикой

27 октября 2006 14:43
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Ученые-астрономы обнаружили, что ближайшая к Млечному пути спиральная галактика, Туманность Андромеды, испытала лобовое столкновение с другой звездной системой.

Это позволили установить новые снимки с орбитального телескопа "Спитцер". Столкновение произошло   210 миллионов лет назад и привело к образованию  двух гигантских концентрических пылевых колец.

"Мы пока не знаем, к каким последствиям может привести  такого рода столкновения. Но одно очевидно. Наши представления о формировании   вселенной поставлены под сомнения. Предстоит огромная работа по изучению этого вопроса, основываясь уже на новой информации", - сообщил профессор Дэвид Блок.

На данный момент известно, что  центры обоих колец немного смещены относительно центра галактики Андромеды. Внешнее кольцо было известно ранее, а внутренне обнаружили только сейчас.  Об этом  открытии сообщила группа астрономов из Франции, Южной Африки и США.

"Гигантские пылевые кольца, говрит Дэвид, в диаметре составляют около двадцати и полутора килопарсек. Они сформировались в результате того, что карликовая галактика М 32 прошла сквозь центральную часть галактики Андромеды".
Ученым предстоит и обширное исследование Карликовой галактики. Вторая участница столкновения до сих пор считалась спутником Андромеды. Тот факт, что она оказалась звездной системой, вызвал большой резонанс в научном мире.  По мнению ученых, открытие способно перевернуть представления человечества о происхождении вселенной.

# общество

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