Туманность Андромеды столкнулась с Карликовой галактикой

Ученые-астрономы обнаружили, что ближайшая к Млечному пути спиральная галактика, Туманность Андромеды, испытала лобовое столкновение с другой звездной системой.

Это позволили установить новые снимки с орбитального телескопа "Спитцер". Столкновение произошло 210 миллионов лет назад и привело к образованию двух гигантских концентрических пылевых колец.

"Мы пока не знаем, к каким последствиям может привести такого рода столкновения. Но одно очевидно. Наши представления о формировании вселенной поставлены под сомнения. Предстоит огромная работа по изучению этого вопроса, основываясь уже на новой информации", - сообщил профессор Дэвид Блок.

На данный момент известно, что центры обоих колец немного смещены относительно центра галактики Андромеды. Внешнее кольцо было известно ранее, а внутренне обнаружили только сейчас. Об этом открытии сообщила группа астрономов из Франции, Южной Африки и США.

"Гигантские пылевые кольца, говрит Дэвид, в диаметре составляют около двадцати и полутора килопарсек. Они сформировались в результате того, что карликовая галактика М 32 прошла сквозь центральную часть галактики Андромеды".

Ученым предстоит и обширное исследование Карликовой галактики. Вторая участница столкновения до сих пор считалась спутником Андромеды. Тот факт, что она оказалась звездной системой, вызвал большой резонанс в научном мире. По мнению ученых, открытие способно перевернуть представления человечества о происхождении вселенной.