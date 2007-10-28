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Туман парализовал работу московских аэропортов

28 октября 2007 17:33
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"Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" утром были закрыты из-за плохой видимости.

Самолеты из Москвы в Минск и обратно по субботам летают четыре раза в сутки.
Ситуация в московских аэропортах остается сложной. Только в "Домодедово" до сих пор задержаны десятки рейсов. Залы ожидания с трудом вмещают тысячи пассажиров.

Самолеты в Оренбург, Норильск, Самару, Душанбе, не могли вылететь со вчерашнего вечера. Некоторые из них отправили лишь несколько часов назад. Задержки в основном связаны с тем, что рейсы выполняются на российских самолетах, а у них нет сертификата на полеты в условиях пониженной видимости, - сообщают в пресс-службе аэропорта "Домодедово".

# общество

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