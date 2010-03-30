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Туи защитили специальными чехлами от солнечных ожогов

30 марта 2010 17:32
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Чтобы уже в конце апреля хвойное дерево успело зазеленеть, стоило поторопиться защитить лапы от ультрафиолета.

Не то на фоне живописного пейзажа  светились бы деревья желтым пятном.

# общество

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