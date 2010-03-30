Туи защитили специальными чехлами от солнечных ожогов

Не то на фоне живописного пейзажа светились бы деревья желтым пятном.
Думают энтузиасты и о себе, и о людях. На будничный субботник вышли не всем подъездом, но добровольцы есть.
Из Чижовского водохранилища спасатели извлекли тело утонувшего рыбака. Личность погибшего пока не установлена.
Самый старый экспонат датирован 1908 годом. Есть здесь открытые почтовые письма с пасхальными приветствиями, черно-белые фотографии и полно-цветные праздничные открытки.
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