Трудовые отпуска станут больше

Трудовые отпуска за прошлые рабочие периоды в 2008 году можно использовать. Слухи о том, что они "сгорят" после вступления в силу новой редакции Трудового кодекса - абсолютно необоснованны.

Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты Беларуси. Напомним, новый свод законов, вступает в силу 26 января 2008 года. В нем не будет таких понятий как основной минимальный отпуск, основной удлиненный отпуск.

Отныне все работники имеют право на трудовой отпуск продолжительностью 24 календарных дня - это на 3 дня больше основного минимального отпуска, который предоставлялся ранее.

Перечни организаций, должностей и категорий работников, а также условия предоставления более продолжительных отпусков будут определены правительством по согласованию с Президентом Беларуси.

